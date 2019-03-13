معدل التضخم في السودان يهبط لـ44.29% خلال فبراير

تراجع معدل التضخم في السودان بنسبة 18% على أساس سنوي في شهر فبراير الماضي.



وأوضح الجهاز المركزي في السودان، اليوم الأربعاء، أن معدل التضخم هبط لمستوى 44.29% في شهر فبراير الماضي، بانخفاض 18%، مقارنة بـ54.32% بنفس الفترة من العام السابق له، وفقا لوكالة أنباء السودان "سونا".



وأفاد الجهاز المركزي السوداني، أن معدل التضخم ارتفاع 1.93 %، مقارنة بشهر يناير 2019، والتي بلغت 43.45%.



وأرجع الجهاز المركزي الارتفاع الشهري في معدل التضخم، إلى زيادة أسعار سلع مجموعة الأغذية والمشروبات، مثل اللحوم والخبز والحبوب واللبن والجبن، بينما شهدت مجموعتي الخضروات والزيوت انخفاضا خلال الفترة ذاتها.