حصري بث مباشر مباراة مان يونايتد وارسنال - مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد الان بث مباشر

بالصور.. تزايد أعداد الناخبين على لجان الانتخابات التكميلية بأشمون

تزايدت أعداد الناخبين، عصر اليوم الأحد، على اللجان الانتخابية، بالانتخابات التكميلية بدائرة أشمون بمحافظة المنوفية، لاختيار نائب جديد للدائرة عقب وفاة النائب محمود الخشن. وكانت اللجان الانتخابية شهدت ...