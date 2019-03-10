حصري بث مباشر مباراة مان يونايتد وارسنال - مشاهدة مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد الان بث مباشر
بث مباشر
مباراة مانشستر يونايتد وآرسنال اليوم الاحد 10 مارس 2019 في الدورى الانجليزى
مشاهدة مباراة مان يونايتد Vs
ارسنال.
بي ان سبورت 2
تذيع مباراة مان يونايتد وارسنال بث مباشر مباراة ارسنال ومانشستر يونايتد في تمام
الساعة 6.30 بتوقيت القاهرة و 7.30 بتوقيت السعودية
على ملعب الإمارات بتعليق خليل البلوشي
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موعد مباراة مانشستر
يونايتد وآرسنال بث مباشر
7:30 مساءاً بتوقيت
السعودية .
6:30 مساءاً بتوقيت
مصر .
6:30 مساءاً بتوقيت
فلسطين .
6:30 مساءاً بتوقيت
الأردن.
6:30 مساءاً بتوقيت
سوريا .
6:30 مساءاً بتوقيت
لبنان .
7:30 مساءاً بتوقيت
العراق .
6:30 مساءاً بتوقيت
السودان .
7:30 مساءاً بتوقيت
اليمن .
6:30 مساءاً بتوقيت
ليبيا .
5:30 مساءاً بتوقيت
تونس .
5:30 مساءاً بتوقيت
الجزائر .
5:30 مساءاً بتوقيت
المغرب .
8:30 مساءاً بتوقيت
الإمارات.
7:30 مساءاً بتوقيت
البحرين.
8:30 مساءاً بتوقيت
سلطنة عُمان.
7:30 مساءاً بتوقيت
الكويت .
7:30 مساءاً بتوقيت
قطر.
4:30 مساءاً بتوقيت
موريتانيا.
7:30 مساءاً بتوقيت
جزر القمر .
4:30 مساءاً بتوقيت
جرينتش GMT