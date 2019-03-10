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الأحد 10/مارس/2019 - 07:20 ص

اليوم.. محاكمة "بديع" و70 آخرين فى "أحداث قسم شرطة العرب"

بديع
بديع
عادل عبد العال
dostor.org/2546775

تنظر محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة بمجمع محاكم طره جلسة اليوم الأحد، إعادة محاكمة محمد بديع و70 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف والقتل التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة إعلاميا بـ"أحداث قسم شرطة العرب"

تعقد الجلسة برئاسة المستشار سامى محمود عبد الرحيم، وعضوية المستشارين سامح عثمان يوسف ومحمد زكى العطار، بسكرتارية عصام سليم وإيهاب محمد على.

وتم إيداع تقرير الإذاعة والتليفزيون الخاص بالأحراز وطلب الدفاع الاطلاع عليه.

وكانت النيابة قد نسبت للمتهمين بأنهم في الفترة من 16 أغسطس 2013 بدائرة قسم شرطة العرب بمحافظة بورسعيد، اشتراك المتهمون من الأول حتى التاسع في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم أسلحة نارية وبيضاء وقنابل مولوتوف مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وتوجهوا للمنشآت الشرطية قسم شرطة العرب حاملين الأسلحة النارية والأدوات المعدة للاعتداء على الأشخاص إلى أن وصلوا حتى باغتوا المجني عليهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات، مما ترتب عليه تعريض حياة المجني عليهم وسلامتهم وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسلم العام، وقد اقترنت جريمتهم بجناية القتل العمد في حق رجال الشرطة.

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