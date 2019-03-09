"قسد": العشرات من تنظيم "داعش" يسلمون أنفسهم في الباغوز

أفادت مصادر في قوات سوريا الديمقراطية (الكردية - العربية، المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أمريكا)، اليوم السبت، بأن العشرات من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي سلموا أنفسهم في مدينة الباغوز بمحافظة دير الزور السورية، آخر جيب للتنظيم.



وقالت المصادر - وفقا لقناة (العربية) الإخبارية ـ " إن هناك اتجاهًا لتمديد هدنة الباغوز حتى صباح الغد".



يشار إلى أن المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية مصطفى بالي، أعلن أمس أن قوات "قسد" ستستأنف الهجوم على الباغوز، آخر جيب لتنظيم "داعش" شرق سوريا، إذا لم يخرج المزيد من المدنيين أو المقاتلين بحلول ظهرالسبت.



وكانت قوات "قسد" قد أعلنت الشهر الماضي شن المعركة النهائية للسيطرة على البلدة الواقعة تحت سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي، لكنها أبطأت الهجوم للسماح للمدنيين بالمغادرة.