انتصار السيسي: المرأة شريك رئيسي وأساسي ومساوٍ للرجل

أعربت انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية، عن تقديرها للمرأة المصرية وما حققته من إنجازات، وتأكيدها على حقها في المساواة.



وقالت انتصار السيسي، في تدوينة لها على مواقع التواصل الاجتماعي بمناسبة اليوم العالمي للمرأة: "تحية تقدير واحترام لكل سيدة ناضلت وحققت الإنجازات، وأنتهز الفرصة لأُؤكد على حقّها في المساواة والتمكين والقيادة، وأؤمّن على كوْنها شريك رئيسي وأساسي ومساوٍ للرجل، فهى الطموح والشجاعة والذكاء والإبداع والريادة في كافة المجالات، وهى الأم التي تُشيد بُنيانًا وتُخرِج أجيالًا، وهى الأخت، والمرأة العاملة، والفتاة المكافحة المتميزة في كل المجالات. وهى القلب والمركز من الإنسانية، ومن كل الدنيا".