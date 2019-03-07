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اقتصاد
الخميس 07/مارس/2019 - 09:02 ص

البترول توقع اتفاقية مع "ديا" الألمانية باستثمارات 20 مليون دولار

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول
أ ش أ
dostor.org/2543534

وقع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز بمنطقتي رأس بدران وخليج الزيت في خليج السويس بين هيئة البترول وشركة (ديا) الألمانية، لتنفيذ برامج تنمية وزيادة الإنتاج البترولي باستثمارات 20 مليون دولار.

وتشمل الاتفاقية - التي وقعها مع وزير البترول المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول والمهندس سامح صبري المدير العام لشركة (ديا) في مصر - التزام الشركة الألمانية بالقيام بأنشطة الحفر وتطوير التسهيلات الإنتاجية وتشغيل وصيانة مصنع استخلاص البوتاجاز من حقول الإنتاج التابعة لها بخليج السويس والذي يؤول إنتاجه من البوتاجاز بالكامل إلى هيئة البترول.

وأكد الملا، في بيان اليوم الخميس، أن قطاع البترول تبنى إستراتيجية متكاملة لتهيئة مناخ استثماري جاذب وضمان أمن واستدامة الطاقة، مشيرًا إلى أن حرص شركة (ديا) الألمانية وشركات البترول العالمية على ضخ استثمارات إضافية في مناطق عملها أو في مناطق جديدة يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب في قطاع البترول والفرص والاحتمالات البترولية التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.

ولفت الوزير إلى أن الشراكة المثمرة مع شركة (ديا) الألمانية والبالغة أكثر من 45 عامًا أسهمت في تحقيق معدلات إنتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط، لافتا إلى أن القطاع مستمر في عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب ‏مزيد من الاستثمارات خاصة وأن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة ‏ولم تبح بعد بكل أسرارها.

من جانبه، أكد المدير العام لشركة (ديا) في مصر، أن جهود تطوير وتحديث قطاع البترول نجحت في تكوين مناخ استثماري جاذب ومحفز وتزايد الثقة، مشيرًا إلى أن (ديا) ضخت حوالي 800 مليون دولار في حقول خليج السويس ودسوق وشمال الإسكندرية خلال عامي 2017 - 2018، وتخطط لضخ استثمارات تبلغ حوالي 700 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، منها حوالي 225 مليون دولار في منطقة خليج السويس وحدها.

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