بين سبورت بث مباشر.. مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

يعيش الفريق الإنجليزي واحدة من أفضل فتراته، ربما منذ اعتزال الأسطورة سير أليكس فيرجسون التدريب، بعيدًا عن سلسلة النتائج والأداء المُقنع بالنسبة للمشجعين، منذ تولي سولشاير المهمة الفنية خلفًا لجوزيه مورينيو، تجاوز كل المنافسين، باستثناء التعادل مع بيرنلي وليفربول في البريميرليج، وهزيمة الأبطال، ويحتل الفريق المركز الرابع في الدوري الإنجليزي، ويسعى لتحقيق ريمونتادا تاريخية في مباراة اليوم وتعويض خسارته في الذهاب بثنائية.

اونلاين | بين سبورت بث مباشر.. 7sry مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

يخوض فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى مواجهة صعبة عندما يحل ضيفا على باريس سان جيرمان الفرنسى، فى العاشرة مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "حديقة الأمراء" فى العاصمة الفرنسية "باريس"، ضمن منافسات إياب دور الستة عشر لمسابقة دورى أبطال أوروبا، وتنقل على الهواء مباشرة على قناة beIN Sports HD1.

اونلاين | بين سبورت بث مباشر.. 7sry مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

التشكيل المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان:

سيبدء اليونايتد بدي خيا في مكانه المعهود، وأمامه الرباعي أشلي يونج، ليندلوف، سمولينج ولوك شاو، وفي الوسط، إذا لم يتعاف ماتيتش وهيريرا، ففي الغالب سيعتمد على الثلاثي ماكتومني كلاعب ارتكاز، وعلى يمينه فريد وعلى اليسار بيريرا، الذي أظهر في مباراة ساوثامبتون، أنه يملك نزعة هجومية أكثر من الدفاعية، ثم لوكاكو في الهجوم وتنقل المباراة في العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

اونلاين | بين سبورت بث مباشر.. 7sry مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف

مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان اليوم:





اونلاين | بين سبورت بث مباشر.. 7sry مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف





كورة ستار مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد ضد باريس سان جيرمان:





على الجانب الأخر لن يكون الفريق الباريسي صيدا سهلا وسيسعى للحفاظ على نتيجة الذهاب والتقدم للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا، ويعول الفريق كثيرا على خدمات الفرنسي مبابي بطل العالم في 2018 والأرجنتيني دي ماريا الذي يقدم مستوى رائع وذلك في غياب نيمار دا سيلفا المصاب، يلا شوت مشاهدة مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان.

اونلاين | بين سبورت بث مباشر.. 7sry مباراة مانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان | يلا شوت | كول كورة | كورة لايف







