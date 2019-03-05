يلا شوت مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر yalla shoot اون لاين

مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس اليوم بث مباشرـ kora live، ويدخل حامل لقب دوري أبطال أوروبا خلال الثلاث نسخ الماضية هو عينه على بطاقة التأهل في تلك المواجهة، وتلعب مباراة الذهاب في امستردام، أما مباراة الإياب فسوف تلعب على العاصمة الأسبانية مدريدـ، وسيسعى الريال من خلال المواجهة الأول الخروج بنتيجة إيجابية قبل أن يلعب لقاء الإياب على أرضية ميدانه، مستغلاً الخبرات التي بالفريق في تلك المناسبات.

بث مباشر مباراة ريال مدريد ضد اياكس امسترادم كورة اونلاين، وستتمكنوا من مشاهدة اللقاء المرتقب بين الريال واياكس اليوم الأربعاء في تمام الساعة العاشرة بتوقيت جمهورية مصر العربية، الحادية عشر بتوقيت المملكة العربية السعودية، الثامنة بتوقيت غرينتش، وقد تأهل الريال إلي هذا الدور كمتصدر للمجموعة، بينما تأهل أياكس إلي هذا الدور كوصيف لبايرن ميونخ المتصدر للمجموعة حينها.