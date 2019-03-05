مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر اليوم اونلاين يلا شوت yalla shoot أبطال أوروبا اليوم 5 مارس | الريال واياكس مباشر اونلاين Real Madrid بداية اللقاء حالياً

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

وكشف موقع “جول” العالمي عن التشكيلة الأساسية المتوقعة لناديي ريال مدريد وأياكس أمستردام في مباراة اليوم.

وجاء تشكيل ريال مدريد المتوقع كالتالي، تيبو كورتوا فى حراسة المرمى – مارسيلو – رافائيل فاران – ناتشو – ألفارو أودريوزولا – داني سيبايوس – كاسيميرو – لوكا مودريتش – فينيسيوس جونيور – كريم بنزيما – لوكاس فاسكيز.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

فى حين جاء تشكيل أياكس أمستردام المتوقع كالتالي، أندريه أونانا فى حراسة المرمى – نيكولاس تاجليافيكو – جويليرمو ماريبان – ماتياس دي ليخت – جويل فيلتمان – دالي بليند – فرينكي دي يونج – دوني فان دي – حكيم زياش – ديفيد نيريس – دوسان تاديتش.

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

ويكفي ريال مدريد التعادل السلبي أو الهزيمة بهدف دون مقابل في مباراة اليوم لبلوغ الدور ربع النهائي بمسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب في مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب “يوهان كرويف أرينا” بالعاصمة الهولندية “أمستردام”، بهدفين مقابل هدف واحد.

موعد مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس الهولندي بث مباشر فى دوري أبطال أوروبا

البطولة:دوري ابطال اوروبا 2019

المباراة: ريال مدريد – أسبانيا ضد أياكس أمستردام – هولندا دور الـ 16

الملعب: ملعب سانتياغو برنابيو

الحكم: فيليكس بريتش