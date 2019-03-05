مشاهدة مباريات Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة | مشاهدة ريال مدريد وأياكس

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتخطي الإهانة التي تعرض لها من غريمه التقليدي برشلونة، بعدما ألحق به الهزيمة الثانية على التوالي بملعبه ووسط جماهيره في أقل من 72 ساعة.

مشاهدة مباريات Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة | مشاهدة ريال مدريد وأياكس

وودع المرينجي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في الإياب يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر الكلاسيكو الثاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما السبت، الماضي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباريات Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة | مشاهدة ريال مدريد وأياكس

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