القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:57 م

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر
01:24 م

الحكومة تكشف حقيقة صرف دعم نقدي للحوامل والمرضعات لمدة عامين
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
مباريات
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 07:44 م

مشاهدة مباريات Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة | مشاهدة ريال مدريد وأياكس

مشاهدة مباريات Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة | مشاهدة ريال مدريد وأياكس

مشاهدة مباراة ريال
مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر
الدستور لايف
dostor.org/2541756

مشاهدة مباريات Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة | مشاهدة ريال مدريد وأياكس

يستضيف فريق ريال مدريد نظيره أياكس أمستردام الهولندي، اليوم، الثلاثاء، في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويتطلع ريال مدريد في مواجهة اليوم، لتخطي الإهانة التي تعرض لها من غريمه التقليدي برشلونة، بعدما ألحق به الهزيمة الثانية على التوالي بملعبه ووسط جماهيره في أقل من 72 ساعة.

مشاهدة مباريات Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة | مشاهدة ريال مدريد وأياكس

وودع المرينجي بطولة كأس ملك إسبانيا أمام برشلونة بنتيجة 3-0 في الإياب يوم الأربعاء الماضي، قبل أن يخسر الكلاسيكو الثاني بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما السبت، الماضي ضمن منافسات الجولة الـ26 من الدوري الإسباني.

مشاهدة مباريات Real Madrid اليوم بث مباشر - كول كورة | مشاهدة ريال مدريد وأياكس

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس أمستردام بث مباشر اليوم 5-3-2018 في بطولة دورى الابطال الاوروبى، البث الحي المباشر مشاهدة مباريات اليوم اون لاين بدون تقطيع، حيث ينقل لكم موقع كورة اون وصباح مصر مشاهدة مباراة ريال مدريد مع أياكس أمستردام بث مباشر لايف اليوم في اطار منافسات دورى ابطال اوروبا.


موضوعات متعلقة

الآن|مشاهدة مباراة ’’أياكس و ريال مدريد’’ Ajax vs Real Madrid في تشامبيونزليج 2019 مباشرة اليوم علي قناة بي أن سبورت HD1

كول كورة | مشاهدة مباريات اليوم مباشرة | مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس بث مباشر

(بث مباشرً) ريال مدريد .. مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس بث مباشر اليوم .. ريال مدريد يوتيوب.. كورة ستار Hala Madrid

مشاهدة مباراة ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر real madrid vs ajaks amsterdam live

اقرأ أيضًا
منذ أقل من 5 دقائق

يلا شوت مباراة ريال مدريد واياكس مباشر

منذ 3 أيام

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت

منذ 3 أيام

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT

منذ اسبوع

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر HD مباشر MATCH

منذ اسبوع

CBC Sport HD | مشاهدة مباراة ليفربول ووواتفورد بث مباشر liverpool vs watford

منذ أقل من شهر

موعد مباراة ليفربول ومان يونايتد والقنوات الناقلة | مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد بث مباشر

الآن

محمد رمضان يعلن انتهاء خدمته العسكرية بأغنية جديدة (فيديو)

"الأوقاف" الفلسطينية: "باب الرحمة" سيبقى مفتوحًا

الملاك الإماراتيون لمانشستر سيتي يدرسون إضافة ناد جديد لمجموعتهم

الأمن العام يضبط "إمبراطورة الهيروين" فى السحر والجمال

ads
الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

جدة تقتل حفيدها وتخفي جثته لتبوله لا إراديًا في دار السلام

ألبومات الصور

بالفيديو.. أمطار غزيرة تضرب محافظة الدقهلية

"قومى المرأة" فى بنى سويف يواصل حملات طرق الأبواب

بالصور.. رفع 78 طن أتربة من منطقة "كوم الدكة" وسط الإسكندرية

رئيس جامعة المنصورة يتفقد التجهيزات النهائية لـ"الحفريات الفقارية"

رياضة

"البدري" يكشف حقيقة توليه تدريب الزمالك

افتتاح الدورة العربية المدرسية لكرة اليد وتنس الطاولة بالقاهرة

تعادل بيرسيبوليس مع باختاكور في دوري أبطال آسيا

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

حبس 5 متهمين جدد في حادث محطة مصر

21 لاعبًا في قائمة الأهلي لرحلة الكونغو قبل مواجهة فيتا كلوب

رئيس هيئة الأرصاد يكشف موعد انتهاء سقوط الأمطار

جدة تقتل حفيدها وتخفي جثته لتبوله لا إراديًا في دار السلام

ads
كشكول

معهد بأسيوط يحصل على المركز الأول بمسابقة أوائل الطلبة للمرة الثالثة

الوزراء: الحديث عن إجبار طلاب الثانوية علي تعلم "الصينية" شائعات

ننشر أسماء المتقدمين لأداء امتحان "التعاقدات المؤقتة" غدا

"التعليم" تكشف حقيقة إلغاء قصة الأول الثانوي

اقتصاد المنوفية تشارك في تنظيم مؤتمر الدراسات النوعية الواقع والمأمول

الأمصار

دون تدخلات خارجية.. وزير خارجية تونس يشدد على أهمية الحل السلمى لأزمة ليبيا

باكستان تعلن عودة سفيرها إلى الهند

بعد مغادرته.. تفاصيل لقاء الوفد الأمني المصري بحركة حماس في غزة

الاعلامية هدى السراري من أهم 30 شخصية نسائية الاكثر تاثيرا في العالم العربي

ابنة مايكل جاكسون قلقة من تأثير ماضي والدها على مستقبلها المهني

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

كلب يحبط عمليات تهريب أموال طائلة

علماء مكسيكيون يعثرون على قطع أثرية لحضارة المايا في كهف

دراسة: الألمان يميلون للادخار أكثر مع تقدم السن

الصحة

متبرع الخلايا الجذعية ينقذ مريض الإيدز

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎