يلا شوت ريال مدريد واياكس امستردام بث مباشر

مشاهدة مباراة ريال مدريد وأياكس كورة اونلاين yalla shoot، وكان ريال مدريد قد تعادل يوم الأربعاء الماضي ضد برشلونة في ذهاب نصف نهائي كأس ملك أسبانيا لكرة القدم، وفاز على حساب اتلتيكو مدريد في ديربي مدريد بالدوري الأسباني بثلاثة أهداف لهدف، ويحقق الفريق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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لن يغيب أى لاعب مؤثر عن صفوف ريال مدريد في هذا اللقاء، حيث عاد كل اللاعبين من الإصابة وسيقرر سولاري من اللاعبين الذين سيساركون قبل المباراة بساعة.

بدأت المباراة الآن بين الفريقين وسط ضغط كبير من صفوف نادي اياكس امستردام واعتماد ريال مدريد على الهجمات المرتدة وسط اثارة قوية من جانب رؤوف خليف.

