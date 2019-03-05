القاهرة : الثلاثاء 05 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:37 م

السفير الصومالى: السيسى رجل المهام الصعبة (حوار)
07:34 م

نيقولا معوض: أصبحت ممثلًا بالصدفة.. و«ونوس» سبب استقرارى بمصر
12:05 ص

ولايات جزائرية تخرج للتظاهر ضد مقترحات "بوتفليقة"
12:04 ص

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى
07:07 م

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»
11:42 ص

«بدون ضامن».. تحقيق تلفزيوني يرصد مأساة داخل دار أيتام بالقاهرة
08:26 م

مشاهدة مباراة برشلونة وريال مدريد بث مباشر اليوم السبت
07:50 م

الأزهر midnight.. الاعترافات الخاصة للطلاب عن الغناء والكرة والحب
07:31 م

حقيقة الصورة المزيفة لدينا أنور

07:29 م

أرض الرب.. عرض الموسم الثالث من «قصة الله» لـ«مورجان فريمان».. الثلاثاء المقبل
07:16 م

بث مباشر برشلونة وريال مدريد حصري عبر قنوات beIN SPORTS وعبر beIN CONNECT
11:16 م

تفاصيل خطة «النقل» لتطوير منظومة السكك الحديدية بتكلفة 160 مليار جنيه
رياضة
الثلاثاء 05/مارس/2019 - 01:55 ص

رئيس الوحدة السعودى يتغزل فى أحمد حسام ميدو

رئيس الوحدة السعودى
رئيس الوحدة السعودى يتغزل فى أحمد حسام ميدو
وكالات
dostor.org/2540754

أكد حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، أنه لو تعاقد مع اسم عالمي في مجال التدريب لن يقدم أفضل مما يقدمه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الحالي للفريق، مشيدًا بوجود المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كرئيس فخري للنادي.

وأعلن مجلس إدارة الوحدة السعودي منح الرئاسة الفخرية لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ورئاسة أعضاء هيئة الشرف بالنادي.

وقال رئيس الوحدة السعودي في تصريحات إذاعية سعودية: "اختلاف شخصيتي مع عبدالله خوقير مفيد لنادي الوحدة، ولعلنا نستمر بتقديم كل ما لدينا للنادي، بصحبة جميع أعضاء نادي الوحدة طبعًا".

وتابع: "أدعو جماهير الوحدة أن تعي مدى مسؤولية هذا الأمر، وأن تتكاتف معنا للعودة بناديهم للمقدمة، نعمل ليلًا ونهارًا للعودة بنادي الوحدة إلى الواجهة كما كان عليه في السابق، هناك بنية تحتية وثقافة فكرية لسنوات أسهمت بظهور الهلال بهذا الشكل، وهذا هدفنا الآن لإعادة الوحدة إلى فرق المقدمة، فنحن لا نحبذ مسمى الحصان الأسود".

وأضاف: "بطولة أهل مكة، والتحول من اليأس إلى الأمل برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ الفخرية للنادي، ورئاسة هيئة أعضاء الشرف، كل الأندية التي تحقق بطولات مرت عليها شخصيات كبيرة ودعمتها بشكل كبير، فرجاء لا تحسدون نادي الوحدة على دعم تركي آل الشيخ له".

واختتم: "ميدو مدرب متمكن وفي أعلى مستوى، أتمنى من جماهير الوحدة أن تنظر للعقلية ولا تنظر للجنسية، لو عندنا أفضل مدرب في العالم لن يفعل أكثر مما فعله ميدو بعد أن اصطدم بعدد الإصابات الكبير مؤخرًا".

اقرأ أيضًا
منذ يوم

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ اسبوع

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ أقل من شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ أقل من شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهر

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

منذ أقل من شهر

بيراميدز يقسو على سموحة برباعية نظيفة

الآن

خلافات بين أحمد فلوكس وهنا شيحة تنذر بالطلاق

السجيني غرامة 10 جنيهات عقوبة من يخالف القوانين المنظمة لامتلاك الكلاب

الحكومة تشكل اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية

الأهلي يسحق بتروجيت برباعية ويصعد لوصافة الدوري

ads
الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

ألبومات الصور

مدير الدعوة بالإسكندرية: الإهمال جريمة ولها وزرها في الدنيا والآخرة

الشباب الأكثر إقبالًا على حملة "100 مليون صحة" بزفتى (صور)

"100 مليون صحة" توقع الكشف على طلاب وأعضاء هيئة تدريس "آداب المنيا"

بالصور.. حى الجمرك يبدأ فى إصلاح "الخرابات" ويمد فترة إثبات ملكيتها

رياضة

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام أياكس أمستردام بدورى الأبطال

"ريوس" يعد بكتابة تاريخ جديد لدورتموند أمام توتنهام

"خضيرة" يقترب من العودة للمشاركة مع يوفنتوس

نجم الساعة

أحد أقارب مصابي محطة مصر:"تعرفنا عليه من الفيس بوك"

الأكثر قراءة

شاهد.. تناقض الأجير الإخواني معتز مطر في تعليقه على حوادث القطارات الآن وفي عهد الإخوان

غدًا.. أمطار غزيرة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة

cool kora مشاهدة مباراة الاهلي وبتروجيت بث مباشر بدون تقطيع

"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو تعدي ضابط على سيدة بشبرا الخيمة

ads
كشكول

عزيز يكرم الفائزين بمسابقة "إدارتنا جميلة" بآثار سوهاج

" إستخدامات جهاز المسح الراداري الأرضي" ورشة عمل بعلوم سوهاج

المركز الثالث لسوهاج في مجالي الرواية والشعر بالملتقي الأدبي للجامعات المصرية

مجلس جامعة سوهاج يرفع حافز الإشراف والتحكيم على الرسائل العلمية

ورشة عمل تعريفية بامتحان اللغة الإنجليزية ielts بجامعة سوهاج

الأمصار

الفاتيكان يعتزم فتح الملفات السرية أثناء اندلاع الحرب العالمية الثانية

رسالة بوتفليقة للشعب الجزائري تتسبب في استقالة مذيعة أخبار

التحالف يدك مخزن أسلحة وتجمعات حوثية في صعدة

ترامب يصف تحقيقات الديمقراطيين حول التدخل الروسي بـ"الفارغة"

بعد توقف 7 سنوات.. الأردن تسمح باستخدام طائرتها في الأجواء السورية

مرايا الابداع

من غير ورق

مقاطع من سيرة أمى

ads
منوعات

الصين تعثر على "إكسير الخلود".. وتكشف سر موت الباحثين عنه

شاهد.. لاعبة جماز تذهل المتفرجين بفاصل من الرقص

طفلة تموت حرقا فداء لأخيها الأصغر

مباريات
الصحة

البصل والثوم للوقاية من تطور مرض السكري

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎