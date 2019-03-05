رئيس الوحدة السعودى يتغزل فى أحمد حسام ميدو

أكد حاتم خيمي، رئيس نادي الوحدة السعودي، أنه لو تعاقد مع اسم عالمي في مجال التدريب لن يقدم أفضل مما يقدمه أحمد حسام "ميدو" المدير الفني الحالي للفريق، مشيدًا بوجود المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، كرئيس فخري للنادي.



وأعلن مجلس إدارة الوحدة السعودي منح الرئاسة الفخرية لتركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، ورئاسة أعضاء هيئة الشرف بالنادي.



وقال رئيس الوحدة السعودي في تصريحات إذاعية سعودية: "اختلاف شخصيتي مع عبدالله خوقير مفيد لنادي الوحدة، ولعلنا نستمر بتقديم كل ما لدينا للنادي، بصحبة جميع أعضاء نادي الوحدة طبعًا".



وتابع: "أدعو جماهير الوحدة أن تعي مدى مسؤولية هذا الأمر، وأن تتكاتف معنا للعودة بناديهم للمقدمة، نعمل ليلًا ونهارًا للعودة بنادي الوحدة إلى الواجهة كما كان عليه في السابق، هناك بنية تحتية وثقافة فكرية لسنوات أسهمت بظهور الهلال بهذا الشكل، وهذا هدفنا الآن لإعادة الوحدة إلى فرق المقدمة، فنحن لا نحبذ مسمى الحصان الأسود".



وأضاف: "بطولة أهل مكة، والتحول من اليأس إلى الأمل برئاسة معالي المستشار تركي آل الشيخ الفخرية للنادي، ورئاسة هيئة أعضاء الشرف، كل الأندية التي تحقق بطولات مرت عليها شخصيات كبيرة ودعمتها بشكل كبير، فرجاء لا تحسدون نادي الوحدة على دعم تركي آل الشيخ له".



واختتم: "ميدو مدرب متمكن وفي أعلى مستوى، أتمنى من جماهير الوحدة أن تنظر للعقلية ولا تنظر للجنسية، لو عندنا أفضل مدرب في العالم لن يفعل أكثر مما فعله ميدو بعد أن اصطدم بعدد الإصابات الكبير مؤخرًا".