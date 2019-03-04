بث مباشر| مباراة الاتحاد السعودي والريان القطري اليوم 4-3-2019

تقدم «الدستور» خدمة البث المباشر لمباراة الاتحاد السعودي والريان القطري، في إطار الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية من دوري أبطال آسيا، اليوم الإثنين 4-3-2019، الساعة 7.30 مساء.

ويمكن مشاهدة مباراة الاتحاد السعودي والريان القطري على قنوات Bein Sports HD3.

ويقوم بالتعليق الصوتي، التونسي عصام الشوالي، حيث تقام المباراة على ملعب استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.

ويحتل نادي الاتحاد السعودي المركز الـ15، برصيد 16 نقطة بالدوري السعودي، فيما يأتي الريان القطري في المركز الـ4 ضمن ترتيب فرق دوري نجوم قطر برصيد 30 نقطة.



