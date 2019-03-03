مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (ديربي الميرسيسايد) اليوم 3-3-2019

تتجه الأنظار مساء اليوم نحو ديربي الميرسيسايد حيث ستقام مباراة ليفربول وايفرتون لحساب مباريات الأسبوع الـ29 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (ديربي الميرسيسايد) اليوم 3-3-2019

انتهت مباراة ليفربول وايفرتون مباشر في الدور الأول بفوز ليفربول بهدف نظيف في الدقيقة الأخيرة عن طريق ديفوك أوريجي.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (ديربي الميرسيسايد) اليوم 3-3-2019

ويسعى محمد صلاح للعودة من بوابة ليفربول وايفرتون بث مباشر إلى صدارة الهدافين، بعد غيابه عن المباريات الثلاثة الماضية أمام مانشستر يونايتد وواتفورد في الدوري الإنجليزي، وبايرن ميونخ بالشامبيونز ليغ.

مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر (ديربي الميرسيسايد) اليوم 3-3-2019

وتنطلق احداث المواجهة في تمام الساعة السابعة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام السادسة والربع بتوقيت القاهرة، وتنقل على قنوات بي إن سبورت HD 1.