عمرو أديب: بيراميدز يتبرع بـ10 ملايين جنيه لضحايا حادث قطار رمسيس

قال الإعلامي عمرو أديب، إن نادي بيراميدز تبرع بـ10 ملايين جنيه لضحايا حادث محطة مصر.



وقال "أديب" خلال تقديمه برنامجه "الحكاية" على شاشة "إم بي سي مصر": "أوجه الشكر للمستشار تركي آل الشيخ رئيس نادي بيراميدز على هذه اللفتة الطيبة، وهذا يدل على حبه لمصر وللمصريين".



وأوضح أن حجم التبرعات التي تم جمعها حتى الآن باسم مصابي وأسر شهداء حادث حريق محطة مصر، بلغ 15 مليون جنيه، مضيفا: "عايزين نقدر نساعدهم، ونخفف عنهم".



وأصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، بيانًا حول حادث اندلاع حريق بمحطة مصر، وجاء بالبيان: "أنه استكمالا للتحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى الحادث فقد تبين أن الجرار رقم 2310 مرتكب الحادثة، وأثناء سيره متجهًا إلى مكان التخزين تقابل مع الجرار رقم 2305 أثناء دورانه على خط مجاور عكس الاتجاه مما أدى إلى تشابكهما".



وتابع: "حال ذلك دون استمرار سير الجرار مرتكب الحادث فترك قائد الجرار الأخير كابينة القيادة دون أن يتخذ إجراءات إيقاف محرك الجرار وتوجه لمعاينة قائد الجرار الأخر رقم 2305 الذى قام بالرجوع للخلف لفك هذا التشابك مما أدى إلى تحرك الجرار مرتكب الحادث دون قائدة وانطلاقة بسرعة".



وانتقل إلى موقع الحادث اللجنة المنتدبة من النيابة العامة والمشكلة من المهندسين المختصين بهيئة القوات المسلحة والمكتب الاستشارى بالكلية العسكرية لإجراء المعاينة والفحص واعداد تقرير فنى عن اسباب الحادث والمتسبب فية ومانتج عنه من تلفيات.



كما تحفظت النيابة العامة على كاميرات المراقبة بموقع الحادث، وقام فريق من النيابة العامة بالانتقال إلى المصابين من جراء الحادث لسوالهم عن معلوماتهم وسبب ما لحق بهم من إصابات، وتواصل النيابة العامة التحقيقات.