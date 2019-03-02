حاتم زكريا يكشف أسباب تغيبه عن "عمومية الصحفيين" أمس

كشف حاتم زكريا، السكرتير العام بنقابة الصحفيين والمرشح على عضوية المجلس، عن أسباب تغيبه أمس الجمعة عن انتخابات التجديد النصفي للنقابة، لافتًا إلى أن السبب يرجع لإجرائه عملية قسطرة استكشافية، وهو مجرد إجراء دورى ضمن مجموعة من الفحوصات الدورية التى يجريها سنويًا.



وأضاف "لكن تصادف أننى كنت أؤجلها منذ بضعة أشهر لانشغالى بمتابعة العمل النقابى وأيضا لإنهاء بعض المسائل العالقة فى اتحاد الصحفيين العرب".



وأوضح زكريا أن إنهاء الفحوصات يستغرق بضعة أيام وكان مضطرا لإجرائها مساء الأربعاء الماضى وهو ما غيبه عن الجمعية العمومية أمس التى شهدت أقل تواجد للصحفيين على مدار الانتخابات الماضية.



ولفت زكريا إلى أن عددا كبيرا من شباب الصحفيين يتطوع فى حملته الانتخابية كان متحمسًا لخوضى الانتخابات، قلقًا على مستقبل النقابة ومعلقًا عليه الآمال، بعضهم بلور بنودا مهمة فى برنامجه الانتخابى، قائلًا: "ولطالما كنت استمد منهم أفكار الدعاية الانتخابية، وأستمع إلى مطالبهم من أجل نقابة حاضنة لأبنائها ومهنة مؤثرة فى المجتمع وواقع أقل إحباطًا".



وتابع: "بعض شيوح المهنة وهم أصدقاء أعتز بهم كثيرا وأكن لهم كل مودة واحترام نصحونى باستراحة محارب والانسحاب من الجولات الانتخابية وعندما طرحت الأمر على أعضاء حملتى الانتخابية كان رأى الشباب مختلفًا، وقالوا لى المحاربون الحقيقيون لا ينسحبون فى خضم المعركة، بل يكملون وهم مثخنون بالجراح، مثقلون بالمعاناة".



واختتم: "فلنخض المعركة الانتخابية ولنترك للجمعية العمومية قرار انسحابى من عدمه"، ملقيًا الضوء على أنه سوف يستأنف الجولات الانتخابية ابتداء من منتصف الأسبوع الجارى.