افتتاح فعاليات مسابقة القرآن الكريم الدولية فى بورسعيد

شهد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، والدكتور أسامة الأزهرى مستشار الرئيس عبد الفتاح السيسى للشئون الدينية، انطلاق فعاليات الدورة الثانية لمسابقة "بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم والابتهال الدينى" بالمركز الثقافى الترفيهى في المحافظة، والتى تحمل اسم المرحوم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وذلك على مدار 5 أيام حتى الثلاثاء 5 مارس.



جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم، والدكتور محمد هاني غنيم نائب محافظ بورسعيد، والمهندس كامل أبو زهرة السكرتير العام للمحافظة، وسليمان وهدان وكيل مجلس النواب، وأعضاء مجلس النواب أحمد فرغلي وسعاد المصري وعدد من رموز الدعوة في جمهورية مصر العربية والمهتمين والقيادات الشعبية والدينية والتنفيذية.



وقال محافظ بورسعيد، فى كلمته خلال حفل الافتتاح، اليوم الجمعة، إن القرآن الكريم هو من يوحد الأمة الإسلامية كلها، وأن في مصر نسيجا صلبا (مسلم، مسيحي، وفرعوني)، غير موجود في العالم كله سوى في مصر، لذلك تتحطم كل المؤامرات والمخططات أمام هذا النسيج.



وكرم وزير الأوقاف اللواء طارق عبد الباسط عبد الصمد نجل المرحوم فضيلة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد خلال الفعاليات.



وتقام المسابقة تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ويترأس لجنة التحكيم الدولية الدكتور عبد الكريم صالح رئيس لجنة تصحيح المصحف بالأزهر الشريف، وأعضاءها يمثلون دول مصر والإمارات والسودان والمغرب.



ويشارك فى منافسات هذه الدورة 55 من الشباب، ممن يمثلون 29 دولة عربية وأفريقية، ويتنافسون فى 3 أفرع حفظ القرآن الكريم بأحكامه والأصوات الحسنة والإنشاد والابتهال.