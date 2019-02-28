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الخميس 28/فبراير/2019 - 03:56 م

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"التعمير والإسكان" يشارك فى مبادرة "رواد النيل"

طارق عامر، محافظ
طارق عامر، محافظ البنك المركزي
حسن كامل
dostor.org/2535582

شهد فتحي السباعى، رئيس مجلس الإدارة، وحسن غانم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، مراسم الإطلاق الرسمي لمبادرة "رواد النيل"، وتكريم المساهمين بالمبادرة.

وذلك بحضور طارق عامر، محافظ البنك المركزى، ولبنى هلال، نائب المحافظ، والدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، وتسلم السباعى درع تكريم البنك لمساهمته الفعالة في هذه المبادرة.

وأنشأ البنك المركزي، بالتعاون مع جامعة النيل وبمشاركة بنك التعمير والإسكان و11 بنكًا، مبادرة رواد النيل من خلال اتفاقية لمدة خمسة أعوام، والتي تقوم باحتضان أفكار واختراعات الشباب؛ من أجل إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل، وتأتي فكرة الحاضنات كأداة مساعدة لمبادرات ريادة الأعمال، والهدف منها ابتكار أفكار جديدة، أو تصنيع منتجات مصرية لتحل محل المستورد يمكن للشركات والمؤسسات والمجتمع الاستفادة منها.

وأسهم بنك التعمير والإسكان في تمويل "حاضنة بنك التعمير والإسكان للتشييد والبناء"، حيث يقوم بإمداد المبتكرين بالمكان والدعم الفني، القانوني، والتسويقي، والمالي، بهدف إيجاد حلول مبتكرة فى مجال التشييد والبناء، سواء كانت حلولًا ميكانيكية أو استحداث مواد بناء متطورة وغير مكلفة، وكذلك فى مجال التشييد الأخضر الصديق للبيئة، أو أي حلول مبتكرة لمشاكل يعانى منها قطاع البناء.

بالإضافة إلى أنه سيتم إنشاء 30 مركزًا لتطوير الأعمال في عدد من المحافظات تتم زيادتها تدريجيًا في السنوات القادمة لتغطي كل محافظات الجمهورية، حيث تسعى هذه المراكز إلى تبنى أفكار المشروعات الواعدة، وتقديم الدعم الفني والتقني لها حتى تتحول إلى مشروعات على أرض الواقع؛ مما يساعد في سدّ احتياجات السوق المصرية، وزيادة فرص العمل.

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