كورة لايف.. مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم

تتجه أنظار عشاق البريميرليج مساء اليوم إلى ملعب أنفيلد حيث يستضيف ليفربول المحترف بصفوفه النجم المصري محمد صلاح، نظيره واتفورد، في العاشرة مساء اليوم الأربعاء 27/2/2019، ضمن مباريات الجولة الـ28 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

يدخل ليفربول اللقاء متأثرا بتعادله سلبيا منذ أيام مع مانشستر يونايتد، في الجولة الماضية، ويسعى لاعبو الريدز لاستعادة نغمة الانتصارات للحفاظ على صدارة الدوري.

ترتيب جدول الدوري الإنجليزي

يحتل ليفربول المركز الأول برصيد 66 نقطة، متفوقا على وصيفه مانشستر سيتي بنقطة واحدة فقط، فيما يأتي واتفورد في المركز السابع بـ40 نقطة.

ويتربع صلاح على قمة صدارة الهدافين بـ17 هدفا، بالتساوي مع سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، يليهما أوباميانج وكين بـ15 لكل منهما.