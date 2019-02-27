يلا شوت الجديد | مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم كورة لايف بالدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم يلا شوت الجديد كورة لايف اون لاين، حيث يصطدم فريق ليفربول في مساء يوم الأربعاء الموافق 27 فبراير 2019 بضيفه فريق واتفورد على أرضية ملعب أنفيلد رود بمدينة ليفربول على الأراضي الإنجليزية، وذلك في إطار الجولة الثامنة والعشرين ضمن فعاليات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.





ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الأول في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 66 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق واتفورد في الوقت الحالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 40 نقطة.





ويُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 17 هدفاً لمصلحة فريقه في الموسم الحالي بعد مرور أول 27 جولة من عمر البطولة.





أما على الجانب المقابل يُعتبر المهاجم الإنجليزي تروي ديني هو هداف فريق واتفورد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف لمصلحة فريقه واتفورد.





ومن جهة صناعة اللعب يُعتبر النجم المصري محمد صلاح هو أفضل صانع ألعاب في صفوف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة سبعة أهداف لمصلحة فريقه الريدز.





وفي آخر 25 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق واتفورد على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تحقيق الانتصار في 19 مباراة، وفي مقابل ذلك نجح فريق واتفورد في تحقيق الانتصار في أربع مباريات فقط لا غير، بينما حسم التعادل بينهما نتيجة مباراتين فقط لا غير.





ومن الناحية التهديفية في آخر 25 مباراة جمعت بين فريق ليفربول وبين نظيره فريق واتفورد على مستوى جميع البطولات، نجح فريق ليفربول في تسجيل 59 هدفاً في شباك نظيره فريق واتفورد، وفي مقابل ذلك نجح فريق واتفورد في تسجيل 23 هدفاً في شباك نظيره فريق ليفربول.





وكان فريق ليفربول قد نجح في تحقيق الانتصار في آخر جمعت بينه وبين نظيره فريق واتفورد بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الدور الأول من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي.





ومن المقرر أن يتم نقل مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر اليوم في البريميرليج عبر قناة BeIN SPORT HD 4، وأسندت مهمة التعليق على أحداث المواجهة للمعلق خالد الحدي، وتنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي تمام الـ11:00 بتوقيت مكة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد المباراة ستذاع على beIN SPORTS HD4، بتعليق: خالد الحدي