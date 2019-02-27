رئيس الوزراء ومدير أمن القاهرة يتفقدان حادث محطة مصر

وصل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، واللواء محمد منصور مدير أمن القاهرة - منذ قليل - إلى محطة مصر للوقوف على آخر تطورات حادث انفجار قطار برمسيس.



ودفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، الذي تبين من التحريات الأولية أنه وقع نتيجة تصادم جرار قطار وعربة "باور" الخاصة بالتكييف بصدادات نهاية الرصيف.



وكشفت مصادر بهيئة السكة الحديد أن دخول جرار القطار بسرعته أدت إلى تصادم قوى وانفجار تانك السولار بالجرار وحدوث حريق، نتج عنه مصابين ووفيات بين الركاب الذين كانوا يتواجدون على الرصيف فى انتظار رحلاتهم.



وأصدرت هيئة السكة الحديد تعليمات بإيقاف حركة القطارات بمحطة مصر بالقاهرة بعد الحريق، الذى وقع على رصيف رقم 6 داخل المحطة، كما فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا حول موقع الحريق، ومنعت المواطنين من الاقتراب منه.