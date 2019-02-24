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الأحد 24/فبراير/2019 - 11:25 ص

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot بجودة عالية أونلاين

كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot بجودة عالية أونلاين

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كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot بجودة عالية أونلاين
ويحتل فريق ليفربول في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 42 نقطة، وفي مقابل ذلك يحتل فريق مانشستر يونايتد في الوقت الحالي المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز مع امتلاكه في رصيده 26 نقطة.
كورة لايف .. مشاهدة مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم بث مباشر يلا شوت yalla shoot بجودة عالية أونلاين

ويُعتبر المصري محمد صلاح هو هداف فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل 10 أهداف لمصلحة فريقه، ليفربول ومان يونايتد مباشر وفي مقابل ذلك يُعتبر الفرنسي أنطوني مارسيال هو هداف فريق مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في تسجيل سبعة أهداف لمصلحة فريقه.
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قبل انطلاق مباراة ليفربول ومان يونايتد مباشر نتحدث عن الأهداف، إذ يُعتبر المصري محمد صلاح لاعب ليفربول هو أفضل صانع ألعاب في فريق ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بالموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة أربعة أهداف لمصلحة فريقه، وفي مقابل ذلك يُعتبر الإنجليزي ماركوس راشفورد هو أفضل صانع ألعاب في فريق مانشستر يونايتد في البطولة ذاتها في الموسم الحالي، وذلك بعدما نجح في صناعة خمسة أهداف لمصلحة فريقه، يلا شوت الجديد بث مباشر ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم كورة لايف.

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من الناحية التاريخية نجح فريق ليفربول في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 18 مناسبة سابقة، وفي مقابل ذلك نجح فريق مانشستر يونايتد في الفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 20 مناسبة سابقة على مر تاريخ البطولة.

التشكيل المتوقع للريدز أمام الشياطين الحمر: 
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حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: روبرتسون - لوفرين - فان دايك - ميلنر 


 
خط الوسط: كيتا - فابينيو - هيندرسون 

خط الهجوم: ماني - فيرمينو - محمد صلاح.

ويقود البلجيكي العملاق روميلو لوكاكو تشكيل فريق الشياطين الحُمر المتوقع، ويعتمد البرتغالي جوزيه مورينيو على طريقة 4-3-3 ويتكون من:

حارس المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: أشلي يانج، إريك بايلي، فل جونز، لوك شاو.

خط الوسط: أندير هيريرا، مروان فيلايني، نيمانيا ماتيتش.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد، لوكاكو، لينجارد.
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