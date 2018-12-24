القاهرة : الإثنين 24 ديسمبر 2018
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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 01:23 م

ريال مدريد يخطط لضم نجم عربي في الميركاتو الشتوي

حكيم زياش
حكيم زياش
وكالات
dostor.org/2448417

أفادت تقارير إعلامية إسبانية بأن نادي ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الدولي المغربي، حكيم زياش، صانع ألعاب أياكس أمستردام الهولندي، لتدعيم صفوفه خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن الريال يجهز عرضا لضم اللاعب المغربي، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، التي تفتتح مطلع عام 2019.

لكن وسائل إعلام هولندية أشارت إلى أن النادي الملكي قد لا يرغب في ضم الدولي المغربي، وأن هدفه من هذا هو زعزعة استقرار أياكس، خاصة أن قرعة دوري أبطال أوروبا أوقعت الفريقين في مواجهة بعضهما البعض، في دور الـ16.

وتألق زياش مع أياكس بشكل لافت، خلال الفترة الأخيرة، وفرض نفسه كواحد من أبرز نجوم الفريق الهولندي، كما أن صاحب الـ25 عاما قدم أداء مميزا مع "أسود الأطلس"، في بطولة كأس العالم الأخيرة، التي استضافتها روسيا.

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