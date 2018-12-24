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الإثنين 24/ديسمبر/2018 - 10:16 ص

البورصة تواصل هبوطها الحاد بالمستهل وتراجع جماعي للمؤشرات

البورصة المصرية
البورصة المصرية
اكرم عمران
dostor.org/2448071

واصلت أسهم ومؤشرات البورصة، هبوطها الحاد لدى مستهل تعاملات اليوم الاثنين - ثانى تعاملات الأسبوع -، وسط مخاوف من استمرار الانهيارات التى منيت بها أسواق المال الأوربية والأمريكية.

خسر المؤشر الرئيسي للسوق" اى جى اكس30" ما نسبته 88. 0% بما يعادل 105 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 12841 نقطة.

كما انخفض المؤشر الثانوى " اى جى اكس70" بنسبة 04. 0% بما يعادل 27. 0 نقطة ليصل إلى مستوى 673.79 نقطة، ما ساهم فى هبوط المؤشر الأوسع نطاقا " اى جى اكس100" بنسبة 15. 0% بما يعادل 2.54 نقطة خسارة ليصل إلى مستوى 1681.1 نقطة.

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