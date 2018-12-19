مصر وتركيا في مقدمة الوجهات السياحية المفضلة للبريطانيين خلال 2019

احتلت مصر مكانة متقدمة من بين الوجهات السياحية الأكثر إقبالًا من قبل السائحين البريطانين وذلك على مدار عام 2019، بحسب ما كشفته إحصائية تابعة لرابطة وكلاء السفر البريطانية.



وكشفت الإحصائية أن السياحية الخارجية البريطانية ستسجل ارتفاعًا ملحوظًا خلال 2019، بلغت نسبته 12%، مشيرة إلى أن 60% من المسافرين يقبلون علي وجهات سياحية مثل مصر وتركيا فى المقام الأول من ثم اليونان وبلغاريا فيما حافظت إسبانيا والبرتغال على مكانتها الثابتة كوجهة سياحية دون أي تقدم يذكر، وذلك بحسب ما نقلته البوابة الإسبانية الرائدة فى الشؤن السياحية اليوم الأربعاء.



وكشفت الأحصائية التنبوئية بأن من مصر وبريطانيا تهيمنان كوجهة سياحية مفضلة مع زيادة في الاحتياطيات بنسبة 71% و68% على التوالي، كما أن صعود بلغاريا واليونان لهما أهمية كبيرة، حيث تزيد نسبة كل منهما عن 30٪ 6٪، أما عن إسبانيا والبرتغال، فتتوقع الرابطة أن تحافظ كلا منهما على شعبيتها.



وتابعت الإحصائية أن 18% من المسافرين البريطانين يحرصون خلال إختيارهم للوجهة السياحية المفضلة لديهم على توافر الشمس وجودة الشواطئ.



