"ثقافة أسيوط" تشارك فى مؤتمر الأدباء بمطروح

عقد بيت ثقافة منفلوط ندوة تثقيفية بعنوان "المؤسسات الثقافية ونشر العمل الثقافى" حاضرها الشاعر بهاء أحمد توفيق بمدرسة منفلوط الثانوية بنات، تكلم فيها عن أهمية الثقافة ومعناها ودورها فى تقديم الثقافة للمجتمع، كما تحدث عن أهمية دور المؤسسات الثقافية فى المجتمع.



يذكر أن ذلك يأتي فى إطار فعاليات مؤتمر الأدباء الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة مطروح فى دورته الـ33 دورة المفكر الاقتصادى طلعت حرب، والذى يحمل عنوان "بين حرية الإبداع واقتصاديات الصناعة" وعلى هامش المؤتمر بفرع ثقافة أسيوط.



كما عقد البيت أيضًا ندوة تثقيفية بعنوان "قرى لها تاريخ" حيث تم الحديث عن قرية بنى عدى حاضرها حسن على حمزه تكلم فيها عن نشأة قرية بنى عدى ونسبها إلى عمر بن الخطاب وثورتها على الفرنسيين.



كما استضاف قصر ثقافة أسيوط حضانة كذا ميزة للأطفال، حيث تفقد الأطفال قاعة الأنشطة والمكتبة واستمتع بعضهم بقراءة القصص، واختتمت الزيارة بعمل ورشة رسم للأطفال ولعب بالبازل وتكوين أشكال فنية مختلفة، وانطلقت أول أيام فعاليات ورشة تعليم فنون الرسم بمكتبه آل عابدين بموشا، حيث قدمت نسرين شوقى حنا بعض المفاهيم الأساسية في الرسم وبداياته مع المبتدئين، وعقدت المكتبة الثقافية بالصبحة ندوة تثقيفية للأطفال وشرحًا عمليًا عن بدايات الحاسب الآلي وكيفية التشغيل البسيطة والتى قدمها على بكر الشريف وتناول شرحًا مبسطًا للويندوز.



كما نظم بيت ثقافة محمود حسن إسماعيل بالنخيلة مناقشة كتاب "السيدة نفيسة" حيث استعرض يحيي عبدالصبور قصة حياة السيدة نفيسة وأنها من آل بيت النبى صلى الله عليه وسلم وكانت تسمى نفيسة العلم صاحبة الكرامات، وتستعد فرقة أسيوط القومية المسرحية لقصر ثقافة أسيوط للموسم الجديد والعرض المسرحي "مين اللي طفي النور" تأليف صلاح متولي وإخراج المبدع مجدي عبيد بعمل بروفات داخل المسرح الشتوي.