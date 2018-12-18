الخرف والألزهايمر يرتبطان بوفيات السكتة الدماغية

ربط باحثون في السويد بين الوفيات الناجمة عن السكتة الدماغية والمعاناة من الخرف ومرض الألزهايمر.



فقد كشف البحث - الذي نشر في مجلة "أبحاث الألزهايمر" - أن أكثر من 28% ممن توفوا متأثرين بإصابتهم بالسكته الدماغية في عام 2014، عانى 8.3% منهم بالخرف أو الألزهايمر.



وبالنسبة للدراسة الحالية، قام علماء من السويد في "معهد كارولينسكا" بدراسة تحليلية باستخدام بيانات من سجل مرضى الخرف فى السويد، تم جمعها بين عامي 2007 - 2014، وأراد العلماء البناء على أبحاث سابقة ربطت بين الخرف والسكتة الدماغية، وتم الأخذ فى الاعتبار إجمالى وفيات السكتة الدماغية فى سجل السكتة الدماغية السويدى مع البيانات المرتبطة بتشخيص الخرف، وكانت العديد من حالات الوفاة ناجمة عن المعاناة من الخرف الوعائي، فى حين أن البعض الآخر نتج عن الإصابة بالألزهايمر.



وتشير البيانات إلى أنه في الولايات المتحدة، يصاب حوالى 800 ألف شخص بسكتة دماغية كل عام، ويلقى مايقرب من 140 ألف شخص حتفه متأثرين بالسكتة الدماغية، وفقا "لمركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي.



وتمثل السكتات الدماغية الإقفارية حوالى 87% من جميع السكتات الدماغية، التى تمنع تدفق الدم إلى الدماغ، ويقدر"مركز الوقاية ومكافحة الأمراض" الأمريكي أن السكتات الدماغية تكلف الولايات المتحدة حوالي 34 مليار دولار سنويا فى خدمات الرعاية الصحية وأيام العمل المفقودة.