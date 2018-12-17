ثقافة الإسكندرية تناقش دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي

قال مسعود المصري، مدير فرع ثقافة الإسكندرية، الاثنين، إن إدارة الشئون الثقافية بالفرع عقدت ندوة لمناقشة دور المؤسسات الثقافية في نشر الوعي الثقافي، على هامش فعاليات الدورة ٣٣ من المؤتمر العام لأدباء مصر بقصر ثقافة الأنفوشي.



أضاف المصري، في بيان اليوم، أن الفرع أقام عددًا من الفعاليات الثقافية والفنية بالقصور والمراكز التابعة له؛ منها ندوة لمناقشة كتاب "إدارة الأزمات" للدكتور محمد الجملاوي بقصر ثقافة مصطفى كامل، وندوة بعنوان "المتاحف الافتراضية ودورها في حفظ التراث المصري" بمدرسة جيرار.