"Puma" تطلق أحذية رياضية ذكية بـ "USB"

أطلقت شركة "Puma" أحذية "RS-100" الرياضية احدث تقنيتها لتجعل منها "أحذية ذكية" لمحبي الجري، وزودت هذه بشرائح إلكترونية ذكية قادرة على جمع مختلف البيانات الحركية، وعدد الخطوات التي قطعها المستخدم، وسرعة حركته، وحساب السعرات الحرارية التي حرقها.



كما زودت الأحذية أيضا بتقنيات بلوتوث تمكنها من نقل البيانات إلى الحواسب والهواتف والأجهزة الذكية، بالإضافة إلى منافذ "USB" لشحن البطارية الموجودة داخلها؛ حيث تطرح هذه الأحذية في متاجرها على الإنترنت، ابتداء من 13 ديسمبر الجاري، كما يمكن شراؤها من متاجر الشركة في برلين ولندن وطوكيو.