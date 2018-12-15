إحالة مسئولين بكفر الشيخ للنيابة الإدارية
أحال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت مسئولي المعاينة لتقنين وضع اليد على أملاك الدولة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول، إلى النيابة الإدارية لمخالفة محضر المعاينة المحرر بمعرفتهم للحقيقة.
وأشار بيان صادر عن مكتب المحافظ إلى أنه بمعاينة الحالات تبينت مخالفة محاضر المعاينة المحررة بمعرفة الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول للحقيقة، بحالات تقنين وضع اليد بناحية الزعفران بمركز الحامول.
ولفت البيان إلى أن المحافظ كلف رئيس مركز ومدينة الحامول بإزالة جميع المخالفات فورا دون انتظار قرار لجنة التقنين، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك.