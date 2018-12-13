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الخميس 13/ديسمبر/2018 - 08:41 ص

غلق كوبرى أكتوبر جزئيًا 3 أيام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2433976

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق جزئي لكوبرى أكتوبر، بسبب أعمال صيانة الفواصل العرضية والأسوار المعدنية الخاصة بالكوبرى بنطاق محافظة الجيزة لمدة 3 أيام وسط انتشار الخدمات المرورية.

وسيتم خلال اﻷعمال رفع كفاءة الكوبرى لتسهيل حركة سير السيارات، مع غلق جزئى لكوبرى 6 أكتوبر، وترك حارة مرورية لحركة سير السيارات، بدء من الساعة 12 ليلا حتى 5 صباح اﻷحد المقبل.

ستكون تلك اﻷعمال في صباح أيام (الجمعة، والسبت، والأحد) من كل أسبوع بداية من الساعة 12 بعد منتصف الليل وحتى الخامسة صباحًا، وستقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير الحركة المرورية بالمنطقة.

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