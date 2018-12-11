قانون أسترالي يسمح بالوصول إلى بيانات مستخدمي الإنترنت

أصدرت الحكومة الأسترالية قانونًا جديدًا يسمح للجهات الأمنية بالوصول إلى البيانات المشفرة التابعة لشركات الإنترنت في البلاد.



واعتمد القانون من قبل البرلمان الأسترالي في 6 ديسمبر الجاري، وتنص بنوده على أن تلتزم شركات التكنولوجيا والإنترنت العاملة في أستراليا بتزويد الجهات الأمنية ببيانات المستخدمين، حتى المشفرة منها، في حال طلبت الأخيرة منها ذلك.



وفي حال امتناع الشركة عن تقديم البيانات المطلوبة للجهات الأمنية، فهي ملزمة بموجب القانون الجديد بدفع غرامة تعادل 10 ملايين دولار أسترالي (نحو 7.2 مليون دولار أمريكي).



وأوضحت السلطات الأسترالية أن هذا القانون ضروري لحماية المواطنين من الإرهاب والمجرمين، فتشفير البيانات يعيق أحيانا ملاحقة هؤلاء الأشخاص.