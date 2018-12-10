أغنى المواد الغذائية بالبوتاسيوم الضرورى لمرضى ضغط الدم

يحتاج الجسم إلى البوتاسيوم للوقاية من ارتفاع ضغط الدم ومكافحته، وهناك مواد غذائية غنية بهذا العنصر المفيد.



وتحتوي فواكه مثل الموز والحمضيات والكيوي على نسبة عالية من عنصر البوتاسيوم.



كما أن العدس والبقوليات الأخرى تحتوي على نسبة عالية من البوتاسيوم. وهذه المواد ضرورية بصورة خاصة للنساء الحوامل اللواتي يعانين من ارتفاع ضغط الدم، لأن ارتفاع ضغط دم الحامل خطر على حياتها وجنينها.



كما أن عنصر البوتاسيوم موجود بنسبة جيدة في الأسماك ومختلف أنواع اللحوم الحمراء والبيضاء وفي بيض الدجاج.



ويجب ألا ننسى أن الخضروات هي الأخرى غنية بعنصر البوتاسيوم. ويجب تناول الخضروات الورقية والكرنب بأنواعه، والقرنبيط والثوم والجزر والطماطم والخيار وغيرها. كما أن الحليب والزبادي غنية بعنصر البوتاسيوم أيضا.