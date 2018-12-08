طبيب نفسي يحذر: "الترامادول" يسبب العجز الجنسي

شهدت البلاد خلال الفترة الأخيرة، الكثير من محاولات تهريب الأقراص المخدرة "الترامادول" بكميات كبيرة، حيث تعتبر الهند وماليزيا وإيطاليا، من أكثر الدول التي تصدر مخدر "الترامادول" إلى مصر.



ويوميًا يتم القبض على مروجي الأقراص المخدرة التي انتشرت بصورة كبيرة في المجتمع فازدادت معها جرائم الاغتصاب، الخطف والقتل.



وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة صافيناز عبد السلام، إستشاري الطب النفسي، إن "الترامادول" يستخدم لتخفيف الآلام القوية والمتوسطة الشدة ويتم تناوله بوصفة من الطبيب المعالج ولا يجوز استعمالة دون وصفة طبية.



وأشارت "عبدالسلام"، إلى أن حبوب الترامادول لديها العديد من الأضرار، فقد تسبب الإدمان الجسدي والنفسي، على المدي البعيد، بدون وصفة الطبيب، مؤكدة أن المنشطات الجنسية، ما هي إلا "وهم" كبير بالنسبة للمصرين، مشيرة إلى أن الإيحاء يلعب دورًا كبيرًا في الإحساس بالمتعة الجنسية.





