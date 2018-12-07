القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
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مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
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12:42 ص

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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:02 م

تابع kooora يلا شوت مباراة يوفنتوس وانتر ميلان اليوم مباشر | يلا شوت مباراه يوفنتوس وانتر ميلان مباشر لايف | كول كورة

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تابع kooora يلا شوت مباراة  يوفنتوس وانتر ميلان اليوم مباشر | يلا شوت مباراه  يوفنتوس وانتر ميلان مباشر لايف | كول كورة

يستقبل يوفنتوس وإنتر ميلان، اليوم الجمعة، في المعركة الأبرز في الكالتشيو، على ملعب أليانز ستاديوم، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإيطالي.

إنتر ميلان يبحث عن كسر عزيمة يوفنتوس في الكالتشيو، خاصة وأن البيانكونيري لم يتعرض لأي هزيمة هذا الموسم حتى الاَن، بعدما حصد 13 فوزًا بالإضافة إلى تعادل وحيد، فيما يأمل اليوفي في مواصلة سلسلته المحلية المميزة.
تابع kooora يلا شوت مباراة  يوفنتوس وانتر ميلان اليوم مباشر | يلا شوت مباراه  يوفنتوس وانتر ميلان مباشر لايف | كول كورة

ويحتل يوفنتوس المركز الأول برصيد 40 نقطة، فيما يأتي إنتر ميلان بالمركز الثالث برصيد 29 نقطة.

وستكون المباراة نقطة انطلاق للعديد من نجوم يوفنتوس وانتر، الذين يبحثون عن تسجيل هدفهم الأول في مباراة الديربي بالدوري الإيطالي مثل رونالدو وديبالا، 

المباراة تقام في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً ويعلق عليها خليل البلوشي على bein HD4.
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