بث مباشر HD لايف | مشاهدة بث مباراة الزمالك والمصري كورة لايف online .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر On Sport

أختارت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم الحكم أحمد الغندور لإدارة مباراة الزمالك والمصري، التي ستقام غداً الخميس والمؤجلة من الأسبوع الحادي عشر لدوري الممتاز، ويعاونه أحمد توفيق طلب وهاني عبد الفتاح، ومحمد السعداوي حكماً رابعاً، وكل من سعيد حمزة وصبحي العمراوي حكماً خامساً.

بث مباشر HD لايف | مشاهدة بث مباراة الزمالك والمصري كورة لايف online .. مشاهدة مباراة الزمالك والمصري بث مباشر On Sport

ويستضيف استاد برج العرب مساء الخميس مباراة الزمالك والمصرى ضمن مؤجلات الأسبوع الـ 11 لمسابقة الدورى المصرى الممتاز .