فرنسا تمنح منظمتين فلسطينية وإسرائيلية جائزة الجمهورية لجهودهما في إنهاء الاحتلال

حصلت مؤسسة الحق الفلسطينية ومنظمة بتسيلم الإسرائيلية، وكلاهما يعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، على جائزة الجمهورية الفرنسية لحقوق الإنسان لعام 2018 المموّلة من رئيس الوزراء الفرنسي، إلى جانب خمس مؤسسات أخرى.



وأوضحت منظمة بتسليم في بيان اليوم الأربعاء أن هذه الجائزة منحت لهذا العام بشكل خاص للمؤسسات التي تتعرض للعديد من المضايقات والضغوطات أثناء دفاعها عن حقوق الإنسان.



ومن المقرر أن يقوم بتسيلم الجائزة كل من وزير العدل الفرنسي، نيكول بيلوبت، ورئيس اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان، كريستين لازيرجس.



وسيعقد الحفل في مبنى وزارة العدل الفرنسية في باريس في العاشر من ديسمبر الجاري في اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يصادف الذكرى السبعين للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرين للإعلان المتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان.



من جانبه قال المدير العام لمؤسسة الحق، شعوان جبارين: " إنه لشرف كبير لمؤسسة الحق أن تحصل على هذه الجائزة المرموقة بالاشتراك مع زملائنا في منظمة بتسيلم، الذين نعتبرهم شركاء في الصراع لتحقيق العدالة والحرية والتحرر من الاحتلال والقمع المستمر، فنحن نعمل معًا للقضاء على ثقافة الحصانة الممنوحة للاحتلال الإسرائيلي".



فيما أوضح المدير العام لمنظمة بتسيلم، حجاي إلعاد: " إننا ومؤسسة الحق لدينا قيم وقناعات مشتركة تتمثل بالإيمان بفكرة أن إنهاء الاحتلال هو الوسيلة الوحيدة للحصول على مستقبل مشرق قائم على الحرية والعدالة واحترام حقوق الإنسان ".



