أسعار الفول الصويا ترتفع 2% بدعم الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين

ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا بنحو 1.9% خلال تعاملات اليوم الاثنين، بدعم الهدنة التجارية التي توصلت إليها الولايات المتحدة والصين.



واتفقت الولايات المتحدة والصين على وقف تنفيذ إجراءات جمركية إضافية على مدار 90 يوما يتخللها إجراء محادثات تجارية مشتركة للتوصل إلى اتفاق تجاري.



وبموجب ذلك الاتفاق فإن الولايات المتحدة لن ترفع نسبة التعريفات الجمركية ضد الصين في يناير المقبل كما كانت تخطط.



وبحلول الساعة 2:30 مساءً بتوقيت جرينتش ارتفع سعر العقود الآجلة للفول الصويا تسليم يناير بنحو 1.9% إلى 9.11 دولار للبوشل، وذلك بعد أن وصل عند مستوى 9.23 دولار للبوشل في وقت سابق من الجلسة.



وكانت أسعار الفول الصويا تأثرت سلبا من الخلاف التجاري الأمريكي الصيني في العام الجاري، وذلك مع إعلان حكومة بكين في بداية العام الجاري تنفيذ تعريفات بنحو 25% على منتجات الفول الصويا التي تأتي من الولايات المتحدة.



وتسببت تلك الإجراءات وقتها في خفض سعر المنتج الزراعي بأكثر من 10%.



ووافقت الصين على شراء كمية غير متفق عليها، ولكنها كبيرة جدا من المنتجات الزراعية والصناعية والطاقة وغيرها من المنتجات من الولايات المتحدة للحد من اختلال التوازن التجاري بين الدولتين.