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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:45 م

عمرو مرعى يوقع لنادى بيراميدز بداية من يناير

عمرو مرعي
عمرو مرعي
محمد عبدالعزيز
dostor.org/2420881

نجح مسئولو نادى بيراميدز إف سى فى التعاقد مع عمرو مرعى، مهاجم النجم الساحلي التونسى، بداية من شهر يناير المقبل.

وحسم مسئولو بيراميدز الصفقة بعد توقيع عمرو مرعى للنادى بشكل رسمى، والحصول على موافقة ناديه، ليكون أولى صفقات الشتاء لبيراميدز، بعدما حظى اللاعب بموافقة الجهاز الفنى للفريق ولجنة الكرة.

وبدأ مرعي مسيرته في نادي شبان بدواي كلاعب في فريق الناشئين، وبعد ذلك انتقل إلى نادي المنصورة ليلعب سنوات طويلة، وينتقل لنادي وادي دجلة لتبدأ شهرته كمهاجم، وبعد عامين في صفوف وادي دجلة انتقل إلى نادي الداخلية ليبدأ فترة جديدة تعدّ الأفضل في مسيرته لمدة عامين، وفي 29 مايو 2016 وقع على عقود انتقاله لإنبي لمدة 4 مواسم، بعد مفاضلة بين إنبى وبتروجيت انتهت بانتقاله إلى إنبي، نهاية بانضمامه للنجم الساحلي التونسي، وعودته مجددًا للدوري المصري عن طريق بيراميدز.

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