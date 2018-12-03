ألمانيا تأمل إجراء محادثات سلام بشأن اليمن

أعربت الحكومة الألمانية عن أملها في أن تسفر محادثات سلام محتملة من أجل اليمن عن تحسن الأوضاع الإنسانية للمواطنين هناك على وجه الخصوص.



وقالت متحدثة باسم الخارجية الألمانية اليوم الإثنين، إنه من المرحب للغاية "أن يكون هناك في المستقبل القريب ربما محادثات سياسية تحت قيادة المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن مارتن جريفيث".



تجدر الإشارة إلى أن هناك معلومات غير مؤكدة تشير إلى احتمال بدء محادثات سلام بشأن اليمن منتصف هذا الأسبوع في ستوكهولم.



وقالت المتحدثة: "نأمل في محفزات أولية"، موضحة أنه يتعين أولا وقف إطلاق النار وإجراء تسهيلات إنسانية، مضيفة أنه من الضروري أن يكون هناك محاولة جادة في إنهاء النزاع العسكري والتوصل إلى حل سياسي.