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الإثنين 03/ديسمبر/2018 - 03:08 م

هطول أمطار غزيرة في الإسكندرية.. ورفع حالات الاستعداد في باقي المحافظات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
الدستور
dostor.org/2420831

هطلت أمطار غزيرة على مختلف مناطق محافظة الإسكندرية، مع انخفاض درجات الحرارة، وسط تواجد غيوم كثيفة على بعضها، منذ صباح اليوم الاثنين 3-12-2018.

وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، إن المحافظة رفعت درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزتها، منذ بداية موسم الشتاء وحتى الانتهاء منه، مشيرا إلى أن غرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة، وجميع الغرف الفرعية بالأحياء والجهات المعنية، منعقدة على مدار الـ24 ساعة لتلقى أي شكاوى خاصة بالأمطار.

في ذات الإطار، لم يتأثر ميناء الإسكندرية بالطقس السيئ حتى الآن، حيث قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات تجري بصورة طبيعية حتى الآن.

وأشاد المحافظ بالجهود المبذولة والتعاون المثمر من كافة المسئولين؛ لمواجهة النوات السابقة، والعمل على قدم وساق والتواجد بالشارع طوال فترة الأمطار لتلافى أي مشكلات قد تحدث فى الحال.

كانت محافظة الإسكندرية قد أعلنت رفع درجة الاستعداد القصوى، وتشديد الطوارئ في شركة الصرف الصحي، للتعامل مع توقعات وتحذيرات هيئة الأرصاد الجوية بهطول الأمطار.

وأهابت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، المواطنين، توخي الحذر، وعدم وقوف السيارات فوق شنايش الأمطار، والاتصال بالخط الساخن 175 من أي تليفون أرضي، عند وجود أي تراكمات للمياه.

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