تطوير علاج جديد لالتهاب المفاصل يمنع تلف الغضاريف

صمم مهندسو معهد (ماساتشوستس للتكنولوجيا) تركيبات جديدة يمكنها توصيل العقاقير الطبية مباشرة إلى الغضروف، حيث يمكن لهذه المواد الدوائية اختراق عمق الغضروف، وتوصيل الأدوية التى يمكن أن تشفى الأنسجة التالفة.



وتعد "هشاشة العظام" من الأمراض التي تسبب آلاما حادة في المفاصل، وهو الأمر الذي يعاني منه أكثر من 20 مليون شخص في والولايات المتحدة وحدها، إلا أن هناك بعض العلاجات التي تساعد في تخفيف حدة الألم، ولكن لا توجد علاجات يمكنها عكس أو إبطاء تلف الغضروف المرتبط بالمرض.



وقالت الدكتورة باولا هاموند، رئيس قسم الهندسة الكيميائية في المعهد وهي عضو في معهد (كوتش للتكامل) أيضا: "تعد هذه الطريقة هى الوسيلة المثلى للوصول مباشرة إلى الخلايا التى تعانى من التلف، وإدخال أنواع مختلفة من العلاجات التى تغير من السلوك الحركى للمريض".



وفى دراسة أجريت على الفئران، أظهر عدد من الباحثين أن إعطاء عقار تجريبى يسمى عامل النمو الشبيه بالأنسولين (IGF-1) مع هذه المادة الجديدة يمنع تلف الغضروف بشكل كبير وأكثر فعالية من حقن الدواء في المفصل ذاته.



وكانت دراسات عديدة سابقة أظهرت أن عامل النمو الشبيه بالإنسولين (IGF-1) يمكن أن يساعد في تجديد الغضروف في الحيوانات.. ومع ذلك، فإن العديد من عقاقير التهاب المفاصل التى أظهرت نتائج مبشرة في الدراسات التى أجريت على الحيوانات لم تكن جيدة في التجارب السريرية.