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سياسي
الأحد 02/ديسمبر/2018 - 08:27 م

ننشر تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين

عبد المحسن سلامة
عبد المحسن سلامة
الحسين عبيد
dostor.org/2420005

انتهى‭ ‬منذ‭ ‬قليل‭ ‬اجتماع‭ ‬مجلس‭ ‬نقابة‭ ‬الصحفيين‭ ‬برئاسة‭ ‬الكاتب‭ ‬الصحفى‭ ‬عبدالمحسن‭ ‬سلامة،‭ ‬نقيب‭ ‬الصحفيين‭ ‬وأعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭.‬


وحسم‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الملفات‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مطالبة‭ ‬6‭ ‬صحف‭ ‬ممن‭ ‬تقدمت‭ ‬بطلبات‭ ‬التكويد‭ ‬وهي‭ ‬‮«‬البوصلة‭ ‬والبورصجية‭ ‬والحدث‭ ‬والاقتصادية‭ ‬وأهل‭ ‬مصر‭ ‬والكلمة‮»‬،‭ ‬بتقديم‭ ‬أرشيف‭ ‬صحفي‭ ‬ورقي‭ ‬لمدة‭ ‬عام‭ ‬مضى،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تقديم‭ ‬كشف‭ ‬بأسماء‭ ‬الصحفيين‭ ‬العاملين‭ ‬لديهم‭ ‬تمهيدا‭ ‬لتكويدهم‭.‬


كما‭ ‬اتفق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬مراجعة‭ ‬مشروع‭ ‬العلاج‭ ‬لتطويره‭ ‬ومناقشة‭ ‬اقتراحات‭ ‬الأعضاء‭ ‬خلال‭ ‬الاجتماع‭ ‬القادم‭.‬


واتفق‭ ‬أعضاء‭ ‬مجلس‭ ‬النقابة،‭ ‬على‭ ‬قبول‭ ‬أوراق‭ ‬ترشح‭ ‬الزملاء‭ ‬الصحفيين‭ ‬المتقدمين‭ ‬للقيد‭ ‬بلجنة‭ ‬تحت‭ ‬التمرين‭ ‬لمدة‭ ‬أسبوعين،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬انعقاد‭ ‬اللجنة‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬المقبل‭ ‬قبل‭ ‬إجراء‭ ‬انتخابات‭ ‬التجديد‭ ‬النصفي‭ ‬بالنقابة‭.‬


واتفق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬فتح‭ ‬باب‭ ‬انتخابات‭ ‬رابطة‭ ‬النقاد‭ ‬الرياضيين‭ ‬يناير‭ ‬المقبل،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الموافقة‭ ‬على‭ ‬صرف‭ ‬بعض‭ ‬الإعانات‭ ‬المالية‭ ‬لبعض‭ ‬الزملاء،‭ ‬وتعليق‭ ‬موقع‭ ‬خبر‭ ‬التابع‭ ‬للنقابة‭ ‬الجديد‭ ‬لمدة‭ ‬3‭ ‬شهور‭.‬

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