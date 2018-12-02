ننشر تفاصيل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين
انتهى منذ قليل اجتماع مجلس نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفى عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة.
وحسم مجلس النقابة عددا من الملفات من بينها مطالبة 6 صحف ممن تقدمت بطلبات التكويد وهي «البوصلة والبورصجية والحدث والاقتصادية وأهل مصر والكلمة»، بتقديم أرشيف صحفي ورقي لمدة عام مضى، بالإضافة إلى تقديم كشف بأسماء الصحفيين العاملين لديهم تمهيدا لتكويدهم.
كما اتفق المجلس على مراجعة مشروع العلاج لتطويره ومناقشة اقتراحات الأعضاء خلال الاجتماع القادم.
واتفق أعضاء مجلس النقابة، على قبول أوراق ترشح الزملاء الصحفيين المتقدمين للقيد بلجنة تحت التمرين لمدة أسبوعين، على أن يتم تحديد موعد انعقاد اللجنة في يناير المقبل قبل إجراء انتخابات التجديد النصفي بالنقابة.
واتفق المجلس على فتح باب انتخابات رابطة النقاد الرياضيين يناير المقبل، بالإضافة إلى الموافقة على صرف بعض الإعانات المالية لبعض الزملاء، وتعليق موقع خبر التابع للنقابة الجديد لمدة 3 شهور.