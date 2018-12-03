أسعار الخضراوات اليوم.. "البطاطس" بـ7 جنيهات

تراجع سعر الطماطم 2.5 جنيه، اليوم الإثنين لتسجل من 2.75 إلى 4.25 جنيه، ووصل سعر البطاطس من 5 -7 جنيهات، وبلغ سعر البصل من 3 إلى 5 جنيهات، بحسب أسعار سوق العبور.



وسجل الخيار الصوب من 3.5 - 5 جنيهات، والخيار البلدى بين 1.5 إلى 3 جنيهات، سعر والفاصوليا الخضراء لتسجل من 5 إلى 10 جنيهات، وبلغ سعر البامية 15 جنيهًا، والملوخية جنيهان.



وبلغ كيلو البسلة من 8-12 جنيهًا، سعر السبانخ ليصل من 5 إلى 8 جنيهات، والقلقاس بلغ من 2 إلى 4.5 جنيه، وبلغ سعر الباذنجان البلدى من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الرومى بلغ سعره من 1.5 إلى 3 جنيهات، وبلغ سعر الفلفل الرومى بلدى من 3 إلى 4.5 جنيه، والفلفل الرومى الصوب بلغ سعر الكيلو من 5 إلى 7 جنيهات.