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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:27 ص

"النصر للأعمال المدنية" تفوز بتنفيذ مشروع بـ 333.9 مليون جنيه

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
اكرم عمران
dostor.org/2418946

قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسندت لشركة النصر للأعمال المدنية عملية تنفيذ مشروع شبكات ممولة من البنك الدولي، بقيمة 333.9 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن المشروعات تتضمن تنفيذ شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قرى سنيطة الرافعيين بقرية النحاسين وقرية النجيحي وتوابعها، وقرية عرب درويش وتوابعها.

وبحسب الشركة، تأتي تلك المشروعات ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية الممولة من البنك الدولي.

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