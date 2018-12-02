"النصر للأعمال المدنية" تفوز بتنفيذ مشروع بـ 333.9 مليون جنيه
قالت إدارة الإفصاح بالبورصة إن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أسندت لشركة النصر للأعمال المدنية عملية تنفيذ مشروع شبكات ممولة من البنك الدولي، بقيمة 333.9 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة، في إفصاحها للبورصة منذ قليل، أن المشروعات تتضمن تنفيذ شبكات انحدار ومحطات رفع وخطوط طرد لتجمع قرى سنيطة الرافعيين بقرية النحاسين وقرية النجيحي وتوابعها، وقرية عرب درويش وتوابعها.
وبحسب الشركة، تأتي تلك المشروعات ضمن برنامج خدمات الصرف الصحي المستدامة بالمناطق الريفية الممولة من البنك الدولي.