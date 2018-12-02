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الأحد 02/ديسمبر/2018 - 10:22 ص

إخلاء قرى بسبب حرائق في أستراليا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
وكالات
dostor.org/2418942

أصدرت السلطات الأسترالية، اليوم الأحد، أوامر بالإخلاء لسكان قريتين في شمال شرق أستراليا، وذلك مع ارتفاع درجات الحرارة إلى 40 درجة مئوية، ووصول سرعة الرياح إلى 50 كيلومترا في الساعة، في اليوم السابع من حرائق الغابات.

ويستعر نحو 115 حريق غابات في منطقة بمساحة بلجيكا، في وسط وشمال ولاية كوينزلاند، حيث احترقت عدة مبان زراعية.

ونصحت خدمات الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند السكان بإخلاء قريتي "وينفيلد" و"لوميد" على بعد 420 كيلومترا شمال بريزبن عاصمة الولاية، حيث أوشكت حرائق الغابات على قطع الطرق.

ويكافح أكثر من 160 فريقا من رجال الإطفاء، الحرائق التي بدأت قبل أسبوع في مناطق نائية، فيما ارتفعت درجات الحرارة بعشر درجات مئوية عن المعدل الطبيعي بعد فترة طويلة من الجفاف، مما حول المنطقة الاستوائية شمالي أستراليا إلى منطقة ملتهبة.

ولقي شاب عمره 21 عاما حتفه بسبب سقوط شجرة، بينما كان يحاول فتح ممر بين النيران يوم السبت.
كما اندلعت حرائق الغابات في جزيرة نورث سترادبروك، وهي منطقة لقضاء العطلات تحظى بشعبية كبيرة بين سكان بريزبن، حيث تبعد 94 كيلومترا فقط عن المدينة.

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