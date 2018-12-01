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فن
السبت 01/ديسمبر/2018 - 12:54 م

ريم البارودى تواصل تصوير "قيد عائلى" أمام نضال الشافعى

ريم البارودي
ريم البارودي
حسين الجندى
dostor.org/2417818

تواصل الفنانة ريم البارودي، تصوير مشاهدها في مسلسل "قيد عائلي" أمام الفنان نضال الشافعي في ثاني تعاون بينهما بعد مسلسل "شطرنج" بأجزائه المختلفة.

فيما عبرت "ريم" عن سعادتها بالتواجد مع شركة "فنون مصر" بقيادة المنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبدالعزيز.

وقالت "ريم" في تصريحات لـ"الدستور"، إن المسلسل سيكون مفاجأة للجمهور، بينما رفضت الكشف عن شخصيتها في العمل، مؤكدة أنها قطعت شوطًا كبيرًا في التصوير.

مسلسل "قيد عائلي" تأليف محمد رجاء وإخراج تامر حمزة، ويضم عددًا كبيرًا من الفنانين منهم ميرفت أمين وبوسى وصلاح عبدالله وسيمون وميريهان حسين، ودنيا عبدالعزيز ونضال الشافعى وأحمد التهامى وأميرة هانى وكارولين عزمى، كريم عبدالخالق وعددًا آخر من الفنانين الشباب وينتمى لأعمال الـ45 حلقة للعرض فى الموسم الشتوي.

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