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السبت 01/ديسمبر/2018 - 11:00 ص

"غرغرينا" القدم.. الأسباب وطرق العلاج

الدكتور وليد الدالي
الدكتور وليد الدالي
شيماء دهب
dostor.org/2417586

قال الدكتور وليد الدالي، استشاري الأوعية الدموية بجامعة القاهرة، إن غرغرينا القدم من الأشياء المفزعة للمريض عند حدوثها، فهي موت الأنسجة والخلايا ناتجة عن منع أو قلة وصول الدم للطرف المصاب.

وأوضح أن الـ "غرغرينا"، تنقسم لنوعين، أولهما: جاف وهو ناتج عن قصور مزمن في الدورة الدموية، والثاني: رطب ناتج عن قصور حاد في الدورة الدموية أو التهابات القدم الشديدة.

وأشار "الدالي"، إلى أن القصور المزمن في الدورة الدموية للقدم يكون عادة في كبار السن، ومرضى السكر، والضغط والمدخنين، وزيادة الكوليسترول، والدهون الثلاثية والسمنة مع عدم ممارسة الرياضة.

ولمنع حدوث الـ "غرغرينا" في القدم، ينصح "الدالي" بضرورة التوقف الفوري عن التدخين، مع السيطرة التامة على مرض السكر والضغط المرتفع، إضافة إلى ممارسة الرياضة بشكل دوري، والحفاظ على خفض الكوليسترول وضغط الدم، وتناول نظام غذائي صحي منخفض في الدهون المشبعة، والحفاظ على وزن صحي.

وعن كيفية التصرف عن حدوث الـ "غرغرينا"، أكد أهمية التوجه فورًا لطبيب جراحة الأوعية الدموية، التي تبدأ بتغير لون الإصبع للون.

وتابع: ومن أهم الفحوصات عمل "دوبلر" ملون على شراين الساق، وأشعة مقطعية على شرايين الساق لمعرفة مكان وطول الانسداد.

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