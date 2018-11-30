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سياسي
الجمعة 30/نوفمبر/2018 - 08:13 م

إبراهيم محلب: إنجازات مصر الهندسية يجب توثيقها

المهندس إبراهيم محلب
المهندس إبراهيم محلب
الحسين عبيد
dostor.org/2417230

تحدث المهندس إبراهيم محلب، رئيس الجمهورية للمشروعات ورئيس الوزراء الأسبق، عن مسيرته فى العمل الهندسي، مؤكدًا نجاح المهندس المصري وقدرته على تحقيق التحديات الصعبة فى شتى المجالات والمشروعات القومية سواء كانت الطاقة أو الكهرباء أو الطرق.

وأكد محلب خلال كلمته بفعاليات الشعبة المدنية بنقابة المهندسين "يوم التفوق المدني" بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور مهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أن هناك إنجازات كبيرة تم تحقيقها فى مصر بفضل المهندس المصري، مؤكدًا أنها تجربة يجب أن توثقها النقابة.

واستطرد: "الإنجازات الهندسية التى تم تحقيقها فى مصر كانت لها أصداء واسعة فى القارة بأكملها لاسيما أن هذه الإنجازات تمت بأعلى جودة وأقل تكلفة".

ووجه محلب رسالة إلى خريجي كليات الهندسية، بضرورة الحفاظ على أصول المهنة فيما يتعلق بالإتقان فى العمل والجدية والالتزام فيه والأمانة، مشددًا على أن أخطاء المهندس غير مقبولة نظرًا لارتباطها بحياة البشر، كما وجه الشكر إلى المهندس هاني ضاحي، نقيب المهندسين لتنظيم هذه الاحتفالية.

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