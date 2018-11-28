المتحدث العسكري ينشر برومو مؤتمر "EDEX 2018"

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، برومو المعرض الدولى الأول للصناعات الدفاعية والعسكرية "EDEX 2018"، الذى تنظمه القوات المسلحة خلال الفترة من 3 إلى 5 ديسمبر المقبل، بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية.



ويُعد "EDEX" أول معرض دولى للدفاع الثلاثى الخدمات يقام فى مصر، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ويشارك فيه أكثر من 316 شركة عارضة من كبرى الشركات المصرية والعالمية العاملة فى مجال الصناعات الدفاعية، والمصنعين والمورِّدين الدوليين لأحدث المعدات والتكنولوجيات والأنظمة الأمنية والدفاعية من أكثر من 41 دولة.



